Marokko: Verlof zorgpersoneel per direct opgeschort

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft per direct alle verlof van alle zorgpersoneel in Marokko opgeschort.





De verslechterende epidemiologische situatie in Marokko vormt de grondslag van het besluit. Het land is getuige van een zorgwekkende stijging in het aantal slachtoffers van het coronavirus. Marokko meldde zes dagen op rij nieuwe records in het aantal besmettingen en doden.

Begin juli had het ministerie toestemming gegeven voor een verlof van maximaal tien dagen voor zorgpersoneel, onder voorwaarde dat deze kon worden ingetrokken.

Dat meldde zorgminister Khalid Ait Taleb maandag in een brief aan alle gezondheidsinstellingen in het land. Personeel dat momenteel op vakantie is heeft 48 uur de tijd om de werkzaamheden te hervatten.