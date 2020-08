Rabat: Boze treinreizigers na onaangekondigde opschorting treinverkeer

Honderdenreizigers stonden vanochtend voor afgesloten perrons op het treinstation in het centrum van Rabat









Aanwezige veiligheidsdiensten meldden instructies te hebben ontvangen van ONCF (nationale spoorwegen) om geen passagiers in te laten stappen. Veel reizigers weigerden de instructies van het personeel op te volgen en bleven uit protest op het station. De drukte leidde tot onveilige situaties, velen droegen geen mondkapje en ook hield het overgrote deel van de aanwezigen niet voldoende afstand. Treinen die aankwamen op het station mochten enkel reizigers afzetten en geen passagiers meenemen. Reizigers met verplaatsingsvergunning èn geldig vervoersbewijs mochten niet instappen.



Aanwezige politieagenten waren ook niet op de hoogte van het plotselinge besluit en adviseerden reizigers op te stappen in het station in Salé of Témara.

