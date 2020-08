Marrakech: Vrouw doet zelfmoordpoging door vertraagde vlucht

Een 37-jarige vrouw heeft zondag geprobeerd zichzelf in brand te steken nadat ze vernam dat haar binnenlandse vlucht was vertraagd

Het incident deed zich voor bij de receptie van het Menara-vliegveld in Marrakech, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring.





Volgens de verklaring van DGSN grepen veiligheidsdiensten in nadat ze zagen dat de emotioneel aangeslagen vrouw zichzelf overgoot met een vloeistof.





De vrouw is opgepakt en de politie in Marrakech is een onderzoek gestart naar het incident.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

