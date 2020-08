Tanger: Coronamaatregelen verder aangescherpt

De autoriteiten in Tanger hebben de maatregelen tegen het coronavirus verder aangescherpt.

Alle openbare parken in Tanger zijn per direct gesloten voor het publiek. Alle markten in de stad moeten voortaan om 15:00 uur dicht. Ook moet de horeca voortaan uiterlijk 18:00 uur de deuren sluiten.





Een uitzondering wordt gemaakt voor de horeca in het toeristische deel van de havenstad. Cafe's en restaurants aan de corniche mogen open blijven tot 20:00 uur.









De plaatselijke lockdowns zijn het gevolg van het stijgende aantal nieuwe besmettingsgevallen in het land. De nieuwe maatregelen komen op het moment dat de stad het toneel is van een strikt veiligheidskordon. Tanger is één van de acht steden die sinds vorige week zondag onder lockdown staan.De plaatselijke lockdowns zijn het gevolg van het stijgende aantal nieuwe besmettingsgevallen in het land.

