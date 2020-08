M'diq-Fnideq: Leger helpt brandweer bij bestrijding bosbrand

Lokale autoriteiten in Aaliyine hebben de hulp ingeroepen van het leger bij het blussen van de bosbrand die de bossen in de regio teistert.

De bosbrand in Haouz Malaliyine-bos brak uit op de nacht van zaterdag op zondag en heeft tot dusver al 50 hectare groen in de as gelegd.





In totaal zijn drie Canadairs-blusvliegtuigen van de koninklijke strijdkrachten (FAR), zeven tankers en drie interventievoertuigen ingezet in de strijd tegen de bosbrand in het moeilijk begaanbare gebied.





De droogte, de stijgende temperaturen en de wind bemoeilijkt de blusoperatie.

© MAROKKO.NL 2020