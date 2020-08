Marrakech: Vrouw vermoordt twee stiefkinderen (video)

Bij een gezinsdrama in Marrakech zijn zondag twee kinderen om het leven gekomen.

Het gaat om een 12-jarige jongen en een 14-jarig meisje. Het jongetje werd gewurgd en het meisje werd met messteken om het leven gebracht, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring. De politie vermoedt dat de 50-jarige stiefmoeder verantwoordelijk is voor de lugubere dubbele kindermoord.









Het incident deed zich voor in het ouderlijk huis van de twee kinderen in het Kasbah-district in Marrakech. Het levenloze lichaam van de jongen werd aangetroffen op de begane grond, zijn zus werd aangetroffen op het dakterras van de woning.





De vrouw is gearresteerd en de politie is een onderzoek gestart.

