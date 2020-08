UNICEF: 'Specerijen in Marokko bevatten lood'

Volgens een rapport van UNICEF en Pure Earth bevatten de in Marokko verkochte kruiden één van de hoogste loodgehalten ter wereld.

Dat staat in het gezamenlijke rapport 'The Toxic Truth' van de twee organisaties. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept op tot maatregelen. In het rapport worden vijf landen genoemd waarvan de specerijen de hoogste loodconcentraties bevatten: Marokko, Georgië, Bangladesh, Pakistan en Nepal.

De bevindingen van het rapport zijn gebaseerd op de analyse van 1.496 monsters van ongeveer 50 kruiden uit 41 landen. Het toont aan dat meer dan 50% van de monsters detecteerbare loodniveaus vertonen.

Lood is een krachtige gifstof die onherstelbare schade toebrengt aan de hersenen van kinderen. Het is vooral destructief voor baby's en kinderen jonger dan 5 jaar waarbij de hersenen beschadigd raken voordat deze de kans hebben gehad zich volledig te ontwikkelen.



Blootstelling aan lood bij kinderen wordt in verband gebracht met psychische problemen, gedragsproblemen en met een toename van misdaad en geweld. Ook oudere kinderen ondervinden ernstige gevolgen, waaronder een verhoogd risico op nierbeschadiging en hart- en vaatziekten op latere leeftijd.

Het rapport stelt dat ongeveer 1 op de 3 kinderen (800 miljoen wereldwijd) bloot wordt gesteld aan gevaarlijke hoeveelheden lood. In het licht van deze alarmerende gegevens roept de WHO en het Amerikaanse centrum ziektebestrijding (CDC) op tot interventie.

© MAROKKO.NL 2020