Deash claimt verantwoordelijkheid voor dodelijke aanslag Jalalabad

Daesh heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag in de Afghaanse stad Jalalabad.



De afgelopen dagen lieten zowel de regering als de streng-islamitische Taliban gevangenen vrij als blijk van goede wil.

© ANP 2020

Dat heeft het persbureau van de terreurorganisatie, Amaq, laten weten. De terroristen brachten zondag onder meer een auto vol explosieven tot ontploffing bij een gevangeniscomplex in de hoofdstad van de provincie Nangarhar. Daarna volgde een vuurgevecht met bewakers.Er vielen verscheidene doden en gewonden. Hoeveel slachtoffers de aanvallers hebben gemaakt, is nog niet duidelijk. Een plaatselijke bestuurder zei dat zeker zeven mensen zijn omgekomen. Andere bronnen spreken van twaalf doden en dertig personen met letsel. Ook zouden er gevangenen zijn ontsnapt.De Taliban ontkenden meteen hun betrokkenheid. De geweldsuitbarsting had plaats terwijl een staakt-het-vuren tussen de opstandelingen en regering nog van kracht was. Beide partijen hadden een bestand voor drie dagen afgesproken vanwege het offerfeest Eid al-Adha.Hun wapenstilstand werd tot dusver nageleefd. President Ashraf Ghani zinspeelde vrijdag toen het bestand inging al op een verlenging, als opmaat naar een definitieve vrede in het land dat al jaren wordt verscheurd door geweld.