Zorgcapaciteit Casablanca en Tanger bijna bereikt

Ziekenhuizen in Casablanca en Tanger zijn bijna vol en door de aanhoudende stijging in het aantal besmettingsgevallen dreigt het zorgsysteem in te storten

Volgens de meest recente cijfers zijn ziekenhuizen in Casablanca voor 80% bezet. In Tanger is het bezettingspercentage zelfs hoger dan 90%. Door de zorgwekkende situatie zullen ziekenhuizen binnenkort niet meer in staat zijn nieuwe patiënten op te nemen.

In Casablanca zijn naast de reguliere ziekenhuizen ook het noodhospitaal overbezet. In het veldhospitaal op de Casablanca International Fair worden 550 bedden bezet, in Benslimane worden zo'n 670 coronapatiënten opgevangen en in El Jadida zo'n 400.

De epidemiologische situatie in Marokko is aan het verslechteren. Het land is momenteel getuige van een zorgwekkende stijging in het aantal slachtoffers van het coronavirus. Marokko meldde zes dagen op rij nieuwe records in het aantal besmettingen en doden door het coronavirus.



Eind juni stond de teller nog op zo'n 12.500 besmettingen, aan het einde van de maand juli was dit getal opgelopen naar 24.300. Een verdubbeling in het aantal besmettingen in slechts een maand tijd.

Volgende premier Saad Eddine El Othmani is de niet-naleving van de coronamaatregelen de belangrijkste oorzaak van de stijging in het aantal besmettingen.

Het land versoepelde eind juni de coronamaatregelen en half juli werden de grenzen geopend voor buitenlanders die er weg willen en Marokkanen die willen terugkeren.

