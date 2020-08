Safi: Automobilist rijdt in op groep mensen

De automobilist stapte in zijn auto en reed met opzet in op de groep jongeren. De bestuurder is aangehouden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart.

Volgens de politie raakten de 27-jarige bestuurder en de groep minderjarige jongeren verwikkeld in een woordenwisseling nadat de jongeren de auto van de man met een ei bekogelden.