Rechtbank beslist of ex-Hofstadgroeplid Samir A. in de cel blijft

De raadkamer van de rechtbank Rotterdam beslist dinsdag of het veroordeelde oud-Hofstadgroeplid Samir A. in voorlopige hechtenis blijft.

A. was eind juni opgepakt op verdenking van het financieren van terrorisme. Het voorarrest kan met maximaal negentig dagen verlengd worden. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat hij geld aannam van familieleden en bekenden van vrouwen "die naar het Midden-Oosten zijn gereisd om deel te nemen aan de gewelddadige jihad".





Het geld zou naar de vrouwen in het Midden-Oosten zijn verstuurd door een andere man. Volgens zijn advocaat was het geld voor vrouwen en kinderen in kampen in Koerdisch gebied en heeft A. ze geld, eten en medicijnen gestuurd. Volgens haar is er nooit geld naar Daesh gegaan.

A. werd gearresteerd nadat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vier woningen en een bedrijfspand had doorzocht in de regio Rotterdam.Het voormalig lid van de Hofstadgroep werd voor terrorisme veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. Hij kwam in september 2013 vrij. Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, zat ook bij de Hofstadgroep. De AIVD had de groep radicale islamistische jongeren begin deze eeuw die naam gegeven.