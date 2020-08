Boete voor overtreden mondkapjesplicht in Amsterdam is 95 euro

Wie vanaf woensdag in bepaalde delen van Amsterdam geen mondkapje draagt, riskeert een boete van 95 euro.

De verplichting voor het dragen van een mondkapje voor iedereen van dertien jaar en ouder geldt op vijf drukke plekken in de binnenstad, zoals de Wallen, de Kalverstraat en de Albert Cuypstraat.

Het experiment met het verplicht stellen van mondkapjes op deze locaties duurt vooralsnog drie tot vier weken. Daarna gaat de gemeente evalueren. De nieuwe maatregel gaat woensdag om 09.00 uur in.

Op de Wallen, Kalverstraat en Nieuwendijk moeten bezoekers dag en nacht een mondkapje dragen, zowel in winkels als op straat. Op de markten aan de Albert Cuypstraat en Plein '40-'45 geldt de verplichting tijdens markttijden. Mogelijk komen er de komende tijd nog meer gebieden bij.



Mondkapje, maar ook afstand houden

Het dragen van een niet-medisch mondkapje, zowel op straat als in winkels, is volgens de veiligheidsregio nodig op plekken waar het krap en druk is en waar andere maatregelen onvoldoende werken of leiden tot ongewenste economische effecten. De verplichting komt niet in de plaats van de regel om 1,5 meter afstand te houden.

Ook in Rotterdam geldt vanaf woensdag tussen 06.00 en 22.00 uur een mondkapjesplicht in een aantal gebieden in de stad, waaronder de Coolsingel, de Lijnbaan en de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein. De hoogte van de boete is nog niet bekendgemaakt.



'Burgemeesters mogen plicht niet invoeren'

Hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen zei vorige week dat burgemeesters wettelijk gezien helemaal geen mondkapjesplicht mogen invoeren in hun stad of regio. Hij verwacht niet dat dit stand houdt bij de rechter, omdat er nog geen speciale coronawet is voor zo'n plicht.

De Nederlandse BOA Bond zei het "onnodig ingewikkeld" te vinden dat er nu lokale verschillen zijn in het dragen van mondkapjes. De bond pleitte ervoor om de verplichting op alle drukke plaatsen te laten gelden.

