Verdubbeling aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland is afgelopen week bijna verdubbeld ten opzichte van een week eerder.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg 2588 meldingen binnen over nieuwe vastgestelde besmettingen. Het aantal positief geteste Nederlanders ligt daarmee 95 procent hoger dan een week eerder, toen het RIVM 1329 besmettingen registreerde.

Het aantal sterfgevallen is nog wel laag: zes coronapatiënten zijn overleden volgens de officiële cijfers. Ziekenhuizen namen afgelopen week 44 nieuwe patiënten op die het virus hebben opgelopen, 21 meer dan de week daarvoor.

De stijging van het aantal besmettingen bedroeg in de rapportage van vorige week 35 procent ten opzichte van de week daarvoor, toen de GGD'en in het land 534 mensen positief testten.



Haarden in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag

Vooral in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant stijgt het aantal vastgestelde besmettingen. Specifieke haarden zijn Rotterdam, Amsterdam, West-Brabant en Den Haag en omstreken.

Het aantal testen bij de GGD is tegelijkertijd flink afgenomen. Tussen 27 juli en 2 augustus lieten ruim 100.000 mensen zich testen, zo'n 10.000 minder dan een week eerder. Uit die testen kwam steeds vaker een positief resultaat: 2,3 procent van de geteste personen bleek het virus bij zich te dragen. In de vorige weekcijfers was dit nog maar 1,1 procent.

Twintigers zijn oververtegenwoordigd in de cijfers: een kwart van de positief geteste mensen is tussen de 20 en 29 jaar. Zij lopen een relatief klein risico's om met Covid-19 in het ziekenhuis te belanden, maar kunnen anderen besmetten voor wie het coronavirus gevaarlijker is.

