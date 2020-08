'Frankrijk kan elk moment controle over coronavirus verliezen'

Frankrijk kan "op elk moment" de controle over de verspreiding van het coronavirus verliezen.

Daarvoor waarschuwt de Franse wetenschappelijke raad van de regering dinsdag, nu volgens officiële cijfers het aantal patiënten met Covid-19 op de intensive care sinds april weer is gestegen.

In een advies aan de regering in Parijs waarschuwt de raad ervoor "dat het virus recentelijk actiever circuleert, doordat er bijvoorbeeld minder afstand wordt genomen en andere maatregelen minder worden toegepast", sinds Frankrijk in mei uit een twee maanden durende strenge lockdown was gekomen. "De balans is kwetsbaar en we kunnen op elk moment van koers veranderen naar een minder gecontroleerd scenario zoals in Spanje."

De raad waarschuwt voor een mogelijke "hervatting van de circulatie van het virus op een hoog niveau" in de herfst. Volgens de raad ligt het behouden van de controle over het virus in handen van de burgers. Zij moeten de anti-infectiemaatregelen naleven, zoals veilig afstand houden, regelmatig handen wassen en het dragen van mondkapjes in openbare ruimtes.



Lokale beperkingen

De gezondheidsautoriteiten meldden maandag dat het aantal mensen op de intensive care sinds vrijdag met dertien was gestegen tot 384. Ook werden 29 sterfgevallen gemeld, waarmee het totaal aantal doden op 30.294 staat.

Het land registreerde vorige week duizenden bevestigde nieuwe infecties, wat sommige steden of regio's er toe aanzette om lokaal beperkingen op te leggen.

