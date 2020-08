Fez: Leger gestart met bouw veldhospitaal met 1.200 bedden

De Koninklijke Strijdkrachten (FAR) zijn begonnen met de bouw van een noodziekenhuis in Fez

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de regio Fez-Meknes is de afgelopen dagen toegenomen. Alleen in Fez werden zondag 201 nieuwe coronapatiënten geregistreerd. De komst van het noodziekenhuis is bedoeld om de overbezette zorginstellingen in de regio te ontlasten.





Het veldhospitaal zal een capaciteit hebben van 1.200 bedden verspreid over twee vleugels. Het ziekenhuis zal worden bemand door militaire artsen en zorgpersoneel uit de regio.





Afgelopen week werd bekend dat zo'n 60 gezondheidswerkers van het Universitair Ziekenhuis in Fez het coronavirus hebben opgelopen.

