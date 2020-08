Moulay Bousselham: 2 populaire stranden gesloten wegens coronavirus

De gemeente Moulay Bousselham, ten noorden van de stad Kenitra, heeft maandag besloten de stranden van Moulay Bousselham en Marja Zarqa tijdelijk te sluiten

De sluiting is het gevolg van het stijgende aantal besmettingen in de regio. Lokale autoriteiten hebben inwoners en vakantiegangers opgeroepen om de sluitingsmaatregel te respecteren en de gezondheid en veiligheid van andere burgers niet in gevaar te brengen.





Kenitra bevindt zich in 'zone 2' en behoort tot de regio's die nog relatief hard worden getroffen door het coronavirus. Gebieden die vallen onder zone 2 zijn afgesloten van de rest van het land. Toestemming van de lokale autoriteiten is vereist om het gebied te mogen verlaten.

© MAROKKO.NL 2020