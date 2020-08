Parijs wil mondkapje ook in winkelstraat en wachtrij verplichten

In de Franse hoofdstad Parijs wordt het dragen van een mondkapje verplicht in winkelstraten en wachtrijen, bijvoorbeeld voor instanties, attracties en musea.

De bij toeristen geliefde metropool wil daarmee een tweede golf coronabesmettingen in de kiem smoren. De burgemeester van de stad diende een verzoek in bij het regionaal bestuur om de mondkapjesplicht uit te breiden.Het dragen van een mondmasker moet tevens gaan gelden op de populaire oevers van rivier de Seine, in parken en tuinen en bij voedselmarkten in de openlucht. Mondkapjes moesten onder meer al in het openbaar vervoer, musea en supermarkten.