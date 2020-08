Chauffeur verongelukte bus Tan Tan aangehouden

De Koninklijke gendarmerie in Tamri, ten noorden van Agadir, hebben de chauffeur meegenomen voor verhoor. Bij het busongeluk tussen El Jadida en Tan Tan zijn dinsdagochtend 12 mensen om het leven gekomen, 20 anderen raakten gewond, waarvan vier ernstig.





De chauffeur raakte om onbekende reden de macht over het stuur kwijt waardoor de bus omsloeg. Getuigen meldden dat de buschauffeur te hard zou hebben gereden. De wegen in het gebied bevatten veel scherpe haarspeldbochten.





De bestuurder is in theoretische bewaring gesteld, in afwachting van het onderzoek.