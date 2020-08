Duitsers mogen weer op vakantie in delen Turkije

buitenland 4 aug 18:16

In tegenstelling tot Nederlanders mogen Duitsers weer op vakantie in Turkije. Voor de toeristische westkust is de reiswaarschuwing opgeheven, maakten de Duitse autoriteiten bekend.





Duitsland had voor ongeveer 160 landen, grotendeels buiten Europa, een negatief reisadvies tot 31 augustus afgekondigd. Turkije is de eerste uitzondering. Toeristen moeten in de laatste 48 uur voor terugkeer uit Turkije een verplichte coronatest laten afnemen. Ze moeten de kosten zelf betalen.



Het gaat om de regio's Antalya, Izmir, Aydin en Mugla met allerlei populaire badplaatsen. De Turkse regering had al een tijd aangedrongen op versoepeling van de reisregels, melden Duitse media. Volgens de regering in Ankara zijn er voldoende maatregelen getroffen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. De Duitsers behoren tot de grootste groepen vakantiegangers in het land. Nederlanders mogen alleen voor een noodzakelijke reis naar Turkije, aldus het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.