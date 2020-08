Doden door enorme explosie in havengebied Beiroet

Zeker tien mensen zijn dinsdag om het leven gekomen door een enorme explosie in het havengebied van de Libanese hoofdstad Beiroet.

Dat melden veiligheids- en medische bronnen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De tv-zender Al Mayadeen spreekt van honderden gewonden. Gebouwen in een groot deel van de stad raakten beschadigd. De explosie was tot op Cyprus te horen, zo'n 240 kilometer verderop.





De ontploffing deed zich voor na een brand. Wat de explosie heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. Volgens de minister van Volksgezondheid was de ontploffing in een vuurwerkopslagplaats, maar volgens het hoofd van de Libanese douane gaat het om een opslagloods voor chemicaliën. Het havengebied is door de veiligheidsdiensten afgezet.

Rookpluim

Op beelden van Libanese media is te zien dat er mensen onder puin liggen. Het leger is ingezet om de gewonden naar het ziekenhuis te brengen.De harde klap werd in grote delen van de stad gevoeld en was te horen tot in Nicosia op Oost-Cyprus. Een enorme oranje rookpluim steeg boven de stad op. In grote delen van de stad sneuvelden ruiten en raakten auto's en gebouwen beschadigd. Een correspondent van Al-Jazeera die kilometers van de ontploffing verwijderd was, zei dat om haar heen ruiten sneuvelden en dat ze zelf omver werd geblazen.De explosie komt op het moment dat Libanon de ergste economische crisis in decennia doormaakt, waardoor bijna de helft van de bevolking in armoede leeft.