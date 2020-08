Dodental Beiroet loopt verder op

Het dodental na een verwoestende explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet loopt verder op.

Zeker vijftig personen kwamen om het leven, citeren Libanese websites de minister van Volksgezondheid. De autoriteiten spreken over een nationale tragedie. De Libanese premier Diab zwoer dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de catastrofe ter verantwoording zullen worden geroepen. De verantwoordelijken voor deze ramp zullen de prijs betalen, aldus de regeringsleider in een televisietoespraak.Diab vroeg ook om internationale hulp voor Libanon, dat al kampt met de ergste economische crisis in decennia. "Ik doe een dringende oproep aan alle landen die vrienden en broers zijn en van Libanon houden, om aan onze zijde te staan ​​en ons te helpen deze diepe wonden te behandelen", zei de premier.Door de ontploffing raakten ook leden van de internationale vredesmacht Unifil gewond. Zij bevonden zich op een schip van Unifil dat schade opliep. Unifil moet strijd tussen Israël en Libanon voorkomen.