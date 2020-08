Nog niet veel mondkapjes op rustige Albert Cuypmarkt

Op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam lijken de meeste bezoekers er woensdagochtend nog geen weet van te hebben dat er vanaf 09.00 uur een mondkapjesplicht geldt voor personen ouder dan dertien jaar.

Rond 09.30 uur lopen de meeste, van de overigens nog weinige, bezoekers nog met onbedekt gezicht rond. Over het algemeen tonen de marktkooplieden en eigenaren van de omliggende winkels en horeca begrip voor het feit dat regelgeving nodig is, maar er is onbegrip over het feit dat de plicht alleen in de marktstraat geldt: "Het is niet reëel dat het verbod wel geldt voor de markt, maar voor de omliggende straten, waar het veel drukker is, niet."

Bij elke ingang van de straat staan gele borden waarop in het Engels wordt gemeld dat een gezichtsmasker verplicht is. Twee Italiaanse toeristen, die zonder mondkap over de markt lopen, vallen deze borden echter pas op als zij daarop worden gewezen. In principe staan zij positief tegenover een mondkapjesplicht, zij zijn er echter niet van op de hoogte.

De vrienden bij wie ze logeren hebben het stel hiervoor niet gewaarschuwd. Ook vier andere Italiaanse toeristen die met onbedekt gezicht over de markt struinen, hadden geen idee. Hun mondkapjes, die zij wel binnen handbereik in hun tas hebben, zetten zij verschrikt alsnog meteen op.



Niet alleen toeristen

Het zijn echter niet alleen de toeristen die onwetend zijn, zo blijkt. Een buurtbewoner die even snel de marktstraat in fietst, zegt desgevraagd niet van de nieuwe regel af te weten. Hij graait direct in zijn tas om te kijken of hij een kapje bij zich heeft. Zijn eerste reactie is dat dit hem er waarschijnlijk voortaan wel zal van weerhouden naar de markt toe te gaan.

Dat is precies waar Gitta Gotjé, eigenaresse van een notenkraam, bang voor is. "Mondkapjes gaan zeker niet helpen om mensen naar de markt terug te laten keren", meent zij. Zij weet dat veel mensen de markt uit angst voor het coronavirus nu al mijden. Ze benadrukt dat zij niet tegen regels is, maar dat deze maatregel voelt als willekeur.

Op de met terrassen gevulde Eerste van der Helstraat en het Gerard Douplein, zijstraten van de markt, geldt de plicht namelijk niet. Daar is het altijd veel drukker. "Was het maar druk op de markt, dan had je er nog begrip voor", verzucht Gotjé.

© ANP 2020