Amsterdam bezorgd over besmettingen op feesten en in horeca

De GGD Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland maken zich zorgen over de toename van het aantal coronabesmettingen.

Uit bron- en contactonderzoeken blijkt dat mensen corona vaak oplopen op feesten, bij vrienden of familie thuis en in de horeca. "Oplopende en zorgelijke cijfers voor de regio Amsterdam", stellen beide in een gezamenlijk persbericht.

Opvallende clusters van besmettingen (meer dan drie besmettingen rond eenzelfde bijeenkomst) zijn geconstateerd onder horecabezoekers in de binnenstad, onder studenten en onder Amsterdammers met een migratieachtergrond in Nieuw-West, melden GGD en Veiligheidsregio.

Veiligheidsregio en GGD drukken iedereen op het hart de coronaregels in acht te blijven nemen. Burgemeester Femke Halsema zegt het te goed te begrijpen dat mensen elkaar weer opzoeken, en behoefte hebben aan "een feestje thuis, een huwelijk of een gezellige avond in de kroeg met vrienden". Maar uit de cijfers blijkt dat het coronavirus zich juist verspreidt op dit soort bijeenkomsten. "Opvallend is daarbij dat vooral jongeren nu besmet raken en daarmee een risico vormen voor de hele stad en regio."



Goede ervaringen

José Manshanden, directeur GGD Amsterdam: "We hebben inmiddels goede ervaringen met horecazaken die vrijwillig sluiten en bereid zijn mee te werken aan bron- en contactonderzoek. We hopen dat andere ondernemers, verenigingen en organisatoren hiervan leren."

Deze week is er overleg tussen de burgemeester, de GGD en alle Amsterdamse studentenverenigingen, onder meer over de introductieperiodes voor nieuwe studenten. Dinsdag zette een vereniging, A.S.C./A.V.S.V., de kennismakingsperiode stop vanwege vier coronabesmettingen bij leden en aspirant-leden.

Samen met het Amsterdam UMC doet de GGD onderzoek naar de geografische spreiding en andere bepalende factoren (afkomst, werk, gewicht) bij de verspreiding van het virus. De eerste resultaten van dat onderzoek zijn in september bekend.

