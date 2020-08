GGD: Het is dweilen met de kraan open

Nederlanders houden zich lang niet altijd aan de maatregelen tegen het coronavirus, en dat drijft GGD GHOR Nederland tot wanhoop.





De toename komt door "risicovol gedrag", zegt GGD GHOR Nederland. Het gaat daarbij vooral om mensen die jonger zijn dan veertig.

Mensen die naar feestjes gaan en daar nauw contact hebben met anderen, mensen die geen 1,5 meter afstand houden, mensen die weigeren in quarantaine te gaan, mensen die niet zeggen met wie ze de afgelopen tijd in contact zijn geweest."Als mensen zich niet aan de gedragsregels houden, dan is het dweilen met de kraan open", laat de overkoepelende organisatie van regionale gezondheidsdiensten weten.Het aantal coronagevallen is de afgelopen weken snel gestegen. Begin juli werden in een week tijd ruim 400 nieuwe coronagevallen gemeld, afgelopen week waren het er bijna 2600. De grootste brandhaarden zijn de vier grote steden en de regio's Midden- en West-Brabant (Breda, Tilburg en omstreken) en Hollands Midden (regio Leiden).