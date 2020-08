Indiase premier Modi legt eerste steen omstreden hindoetempel

De Indiase hindoe-nationalistische premier Narendra Modi legt woensdag de eerste steen van een omstreden hindoeïstische tempel.

Die komt te staan op een plek die al geruime tijd voor conflicten tussen hindoes en moslims zorgt. Volgens hindoes is de plek de geboorteplaats van de god Rama. De plek is voor moslims belangrijk omdat er ooit een eeuwenoude moskee stond.

Ongeveer 30 jaar geleden werd die door hindoe-extremisten verwoest. Dat leidde destijds tot onlusten met honderden doden. Het hoogste gerechtshof van India stemde eind vorig jaar in met de bouw van de tempel in de Noord-Indiase stad Ayodha.

In het land, dat 1,3 miljard inwoners telt, is zo'n 80 procent van de inwoners hindoe. Moslims zijn er met 14 procent de grootste religieuze minderheid. Onder de hindoe-nationalistische regering van premier Modi komt de positie van moslims in toenemende mate in het gedrang.



Symbolisch

De datumkeuze voor de eerstesteenlegging is symbolisch. Het is de eerste verjaardag van de vervulling van nieuwe verkiezingsbelofte van Modi om de autonomie van de overwegend islamitische regio Kasjmir in de Himalaya in te trekken en de regio zo sterker te integreren in het voornamelijk hindoeïstische India.

Veel inwoners van die regio waren tegen de nieuwe verordening. Maar de regering stuurde meer troepen naar de onrustige regio, blokkeerde tijdelijk telefoon- en internetverbindingen en liet honderden regionale politici en activisten arresteren.

