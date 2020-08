Meer dan 100 doden na explosies Beiroet

Het dodental door de zware explosies in Beiroet is de 100 voorbij. Ook raakten meer dan 4000 mensen gewond, meldt het Rode Kruis in Libanon.

Er wordt nog gezocht naar slachtoffers die onder het puin liggen. De twee ontploffingen hebben geleid tot een ravage in de stad. Er ging een enorme oranje vuurbal de lucht in en daarna volgde een zware schokgolf. "Het was alsof een atoombom afging", zei een gepensioneerde vrouw die bij de haven woont. Op een snelweg door de stad stonden woensdagochtend nog tientallen beschadigde voertuigen. Rond appartementencomplexen lag het glas van gesneuvelde ramen.

Door de ramp zijn mogelijk duizenden mensen dakloos geworden. Ook zijn duizenden gewonden overgebracht naar ziekenhuizen, die worstelen met de enorme toestroom van patiënten.

De instellingen hadden het al extra druk door de coronacrisis en zouden zich na de explosies soms genoodzaakt hebben gezien om patiënten te weigeren. Het ziekenhuis Saint George zou bovendien zwaar zijn beschadigd door de ramp.



Paddenstoelwolk

"We zaten al met een economische crisis, een regering die bestaat uit dieven en het coronavirus. Ik dacht niet dat het nog erger kon worden, maar nu weet ik niet of dit land hiervan nog kan herstellen", zei een 38-jarige man, die met zijn twee gewonde dochters naar een ziekenhuis was gegaan.

Een makelaar vertelde vertelde dat hij een paddenstoelwolk zag. Daarna trof de schokgolf zijn bedrijf. "Het lanceerde me letterlijk halverwege door mijn kantoor, tot mijn hoofd de printer raakte", zei de man tegen persbureau AFP. Hij zou later in het ziekenhuis zijn gehecht zonder verdoving. "Ze stopten voordat ze klaar waren omdat te veel mensen met ernstige verwondingen werden binnengebracht. Ik zag mensen sterven."



Kleinere explosie

Een inwoner van de zwaar getroffen wijk Mar Mikhael zegt dat ze lichamen midden op straat zag liggen. Het gaat mogelijk om mensen die van hun balkon of dak zijn geblazen. Veel mensen stonden te filmen omdat eerst een kleinere explosie had plaatsgevonden in de haven. Daarna volgde een veel zwaardere ontploffing.

De autoriteiten zijn inmiddels begonnen met het opruimen van het puin. De regering heeft gevraagd om internationale hulp voor het land, dat al kampt met de ergste economische crisis in decennia.



Veiligheidstroepen hebben een groot gebied afgezet rond de plek van de explosies. Ze houden mensen tegen die terug naar hun huizen willen gaan om te kijken hoe groot de schade is.

De overheid doet nog onderzoek naar de oorzaak van de explosies. Er zou een loods zijn ontploft waar zeer explosief materiaal lag opgeslagen. Het ging naar verluidt om ruim 2700 ton ammoniumnitraat.

© ANP 2020