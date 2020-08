Marokko: Het besturen van een triporteur zonder rijbewijs is strafbaar

Voor het besturen van de motorisch aangedreven driewieler is een rijbewijs nodig.





Marokko telt in totaal 90.300 triporteurs, die officieel enkel mogen worden gebruikt voor het vervoeren van goederen. Het registratieproces voor deze klasse driewielers is echter nog steeds aan de gang en gebeurt volledig op het initiatief van de bestuurder.

© MAROKKO.NL 2020

Bestuurders van de driewieler zijn voortaan onderworpen aan een nieuwe wet, dat meldt het nationale bureau voor verkeersveiligheid (NARSA) in een verklaring. Het verkeersbureau reageerde op geruchten op sociale netwerken dat bestuurders van de voertuigen niet verzekerd zouden zijn.Volgens NARSA moeten alle scooterrijders in Marokko een rijbewijs hebben zoals bepaald in Wet 52.05. Het rijden zonder geldig rijbewijs is "een strafbaar feit", benadrukt het verkeersbureau.