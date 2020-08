'Havenautoriteiten Beiroet na explosie onder huisarrest'

De regering van Libanon heeft woensdag alle havenfunctionarissen van Beiroet die sinds 2014 toezicht hebben gehouden op opslag en beveiliging onder huisarrest laten plaatsen, meldden ministeriële bronnen.

© ANP 2020

Tegelijk riep de regering de noodtoestand uit voor een periode van twee weken. "We roepen de militaire leiding op om huisarrest op te leggen aan iedereen die de opslag van ammoniumnitraat heeft georganiseerd" in de haven van Beiroet, zei minister van Informatie Manal Abdel Samad, verwijzend naar de stof die de enorme explosie van dinsdag veroorzaakte.Het is niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Het leger houdt toezicht op het huisarrest totdat de verantwoordelijkheid is vastgesteld voor de verwoestende explosie in de haven, zeggen de bronnen volgens de Arabische nieuwssite al-Arabiya.Door de ontploffing kwamen zeker honderd mensen om het leven en raakten duizenden anderen gewond.