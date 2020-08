Meer Nederlanders op vakantie in eigen land

Steeds meer Nederlanders gaan op vakantie in eigen land.

Zo'n 44 procent van de Nederlanders doet dat, melden het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen NBTC en Royal Schiphol Group in hun vakantiemonitor. De vakantiemonitor bestaat uit een serie metingen naar de invloed van de coronacrisis op het reisgedrag.

In de vorige meting zei nog 38 procent van de ondervraagden in Nederland met vakantie te gaan. Opvallend, vindt Jos Vranken algemeen directeur NBTC. "Aangezien de verhouding tussen binnen- en buitenlandse vakanties in andere landen gelijk is gebleven."

Bij het maken van de vakantieplannen wordt rekening gehouden met het coronavirus. "We merken nog steeds dat de meeste Nederlanders de drukke toeristische plekken willen mijden", aldus Vranken.



Veel vakanties worden ook pas laat geboekt. Mensen zijn terughoudend in hun reisgedrag, constateert Vranken. "Opvallend is dat ongeveer 25 procent van de mensen met vakantieplannen de vakantie nog niet heeft geboekt.

Van deze 25 procent is nog maar de helft zich aan het oriënteren op vakanties, de andere helft dus nog niet. Het is überhaupt de vraag of deze mensen nog op vakantie gaan dit jaar. Dit bevestigt opnieuw dat de toeristische sector nog in een diep dal zit en dit voorlopig ook zal blijven."

