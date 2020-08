Reddingsoperaties Beiroet nog in volle gang na zware explosie

Reddingswerkers zoeken ook donderdag in de Libanese hoofdstad Beiroet nog naar mensen die onder het puin liggen na de zware explosie in de haven.

Ook inspecteren de autoriteiten gebouwen vanwege mogelijk instortingsgevaar. Bij de zoekactie in verwoeste gebieden rond de haven zijn onder meer militairen, vrijwilligers en leden van het Libanese Rode Kruis betrokken. "Ik wacht hier en vertrek niet. Mijn broer werkt in de haven en we hebben niets meer van hem gehoord sinds de explosie plaatsvond", schreeuwde een vrouw die vlakbij stond.

De explosie van dinsdag heeft aan zeker 137 mensen het leven gekost. Ook raakten minstens 5000 mensen gewond, zeggen de autoriteiten. Veel landen, waaronder Nederland, hebben Libanon hulp toegezegd.

Persconferentie

De Franse president Emmanuel Macron vertrok donderdagochtend vroeg naar Libanon, waar hij over enkele uren wordt verwacht. Hij is de eerste wereldleider die na de megaontploffing een bezoek brengt aan het land, dat ook voor de ramp al in een diepe economische en politieke crisis verkeerde.



Macron gaat praten met politieke hoofdrolspelers en geeft aan het eind van de middag een persconferentie. Zijn regering heeft ook al meerdere vliegtuigen gestuurd met hulpverleners, medisch materieel en een mobiele kliniek.

Bij de explosie in Beiroet is ook een Fransman om het leven gekomen, maakten de Franse autoriteiten bekend. Het gaat om architect Jean-Marc Bonfils. Nog eens 24 Fransen raakten gewond.

