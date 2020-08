Duitsland begint zaterdag met coronatestplicht voor reiziger

Duitsland begint zaterdag met het nieuwe testbeleid voor mensen die terugkeren uit risicogebieden in het buitenland.

Zij moeten zich dan bij aankomst verplicht laten testen op het coronavirus, maakte minister van Volksgezondheid Jens Spahn bekend. Met de stap wil de Duitse overheid een nieuwe golf besmettingen voorkomen.Reizigers die terugkeerden uit risicogebieden konden eerder al wel worden verplicht om 14 dagen in quarantaine te gaan, maar testen gebeurde toen alleen op vrijwillige basis.In Duitsland zijn voor de eerste keer sinds mei weer meer dan 1000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het aantal vastgestelde coronagevallen steeg donderdag met 1045 tot ruim 213.000. Minister Spahn zegt dat sprake is van een zorgwekkende ontwikkeling.Ook in andere Europese landen lijkt het virus weer sneller om zich heen te grijpen. Polen maakte donderdag bekend dat bij nog eens 726 mensen is vastgesteld dat het virus hebben opgelopen, het hoogste aantal tot dusver.