Regering Libanon wil snel duidelijkheid over schuldvraag

De regering van Libanon wil snel duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de verwoestende explosie in Beiroet.

Minister van Buitenlandse Zaken Charbel Wehbe zegt dat een speciale commissie enkele dagen de tijd krijgt om daar onderzoek naar te doen. "Vanochtend is het besluit genomen om een onderzoekscommissie in het leven te roepen. Die moet in uiterlijk vier dagen met een gedetailleerd rapport komen", aldus de bewindsman op de Franse radio. Hij beloofde dat degenen die nalatig zijn geweest gestraft zullen worden door rechters.In de haven van Beiroet ontplofte dinsdag een loods waar ruim 2700 ton in beslag genomen ammoniumnitraat lag opgeslagen. Er vielen zeker 137 doden en duizenden mensen raakten gewond. De douane zou de afgelopen jaren tevergeefs hebben gewaarschuwd dat sprake was een gevaarlijke situatie.Minister Wehbe zegt dat volgens de eerste berichten op een onverantwoordelijke manier is omgegaan met explosief materiaal. "Hier was zes jaar lang sprake van ernstige nalatigheid."