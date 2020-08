Tientallen bekeuringen voor overtreden avondklok Antwerpen

De politie van de stad Antwerpen heeft in een week tijd 84 processen-verbaal uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok.

© ANP 2020

De boete voor mensen die zonder geldige reden op straat zijn kan oplopen tot 1600 euro. De maatregel tegen verspreiding van het coronavirus werd vorige week donderdag van kracht in de hele provincie voor minstens een maand. Iedereen moet tussen 23.30 uur en 06.00 uur binnenblijven, behalve voor noodzakelijk werk of een bezoek aan het ziekenhuis.Afgelopen week kregen 502 mensen een proces-verbaal omdat ze geen mondkapje droegen of bij zich hadden. Elf mensen kunnen een boete tegemoet zien voor het niet-respecteren van de afstandsregels. Veertig horecazaken hadden de registratie van hun klanten niet op orde. Sinds 25 juli heeft de politie bijna 3000 horecazaken gecontroleerd, waarvan er 64 moesten sluiten omdat ze richtlijnen niet naleefden.De Antwerpse politie heeft sinds 20 maart bijna 5000 corona-pv’s uitgedeeld. Sinds half juli, toen de ‘tweede golf’ besmettingen inzette, worden de regels vaker genegeerd, stelt de politie vast. Omdat er meer wordt gecontroleerd en gehandhaafd neemt het aantal bekeuringen toe.