Macron wil hulp voor en hervormingen in Libanon

President Emmanuel Macron heeft donderdag bij aankomst in Beiroet gezegd dat hij voor het zwaar getroffen land onvoorwaardelijke internationale hulp wil organiseren.

De Franse leider zei dat hij "graag Europese hulp wil organiseren, maar ook internationale hulp op grotere schaal". Macron komt in de voor een groot deel zwaar beschadigde Libanese hoofdstad aan, na de verwoestende explosie in de haven van opgeslagen ammoniumnitraat.

De chemische stof zit in kunstmest maar wordt ook gebruikt als grondstof voor springstoffen in de mijnbouw en in zelfgemaakte bommen. Macron werd verwelkomd door zijn Libanese ambtgenoot Michel Aoun. Macron sprak over onvoorwaardelijke hulpverlening, maar waarschuwde ook dat het land eindelijk noodzakelijke hervormingen moet doorvoeren, "omdat het anders blijft instorten".

Libanon verkeert in een politiek impasse en is bankroet. Het kampte voor de explosie al met tekorten en massale protesten. Veel Libanezen houden de over het algemeen rijke en vaak rivaliserende elites in het land verantwoordelijk voor jarenlang wanbeleid dat het land heeft geruïneerd.



De ontploffing verwoestte in de omgeving de havenfaciliteiten, een cruiseschip, ontelbare voertuigen en talrijke panden. Er vielen minstens 137 doden en duizenden gewonden.

Tientallen worden nog steeds vermist en gespecialiseerde reddingswerkers, onder meer uit Nederland, zoeken in de puinhopen naar ze. Honderdduizenden zijn dakloos geworden. De schade loopt in de vele miljarden euro's.

