Aantal nieuwe coronagevallen in Nederland stijgt tot boven de 600

Het coronavirus verspreidt zich steeds verder.

In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 601 meldingen van nieuwe besmettingen gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 26 april.Op woensdag meldde het coronadashboard van de Rijksoverheid 426 nieuwe coronagevallen. In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 3000 nieuwe besmettingen gemeld.Amsterdam-Amstelland vestigde een nieuw record. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend kwamen daar 160 nieuwe besmettingen aan het licht. Tussen maandag- en dinsdagochtend waren in en rond de hoofdstad 149 nieuwe gevallen gemeld.De regio Rotterdam-Rijnmond, een andere grote brandhaard, registreerde tussen woensdagochtend en donderdagochtend 119 nieuwe gevallen. In Den Haag en omstreken werden 81 mensen positief getest, in de provincie Utrecht 51 mensen en in de regio Midden- en West-Brabant 42.