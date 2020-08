'Aantal werklozen in Amsterdam kan verdriedubbelen in 2021'

De coronacrisis kan volgend jaar in Amsterdam leiden tot bijna een verdriedubbeling van het aantal werklozen.

In 2019 telde de hoofdstad nog 21. 000 bewoners zonder baan en in het slechtste scenario worden dat er volgend jaar 59. 000. Dat staat in een prognose van de gemeente aan de hand van berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB maakte eerder al bekend dat het landelijke werkloosheidspercentage volgend jaar kan toenemen tot 9,4 procent.

In Amsterdam ligt de werkloosheid altijd hoger. De coronacrisis treft de economie in de hoofdstad ook harder dan de landelijke economie. Dat komt onder meer doordat een aantal kwetsbare sectoren relatief sterk vertegenwoordigd is in Amsterdam, zoals kunst, amusement en horeca.

Het CPB verwacht dat het aantal werklozen dit jaar in het beste scenario uitkomt op 25.000 en in het slechtste scenario op 39.000. Volgend jaar telt de hoofdstad vermoedelijk tussen 28.000 en 59.000 werklozen.



Wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken) spreekt in een reactie van "inktzwarte scenario's". "Ze onderstrepen de noodzaak om mensen waar het kan van werk naar werk te begeleiden. Want er zijn toch ook sectoren waar nog wel werk is."

Hij maakt zich grote zorgen. "Ook over al die jongeren die klaar zijn met school en studie en na de zomer hun eerste stappen op deze arbeidsmarkt zetten. We gaan moeilijke tijden tegemoet en kunnen de problemen alleen samen het hoofd bieden."

