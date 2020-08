Emiraten: Grote vuurzee door brandende markt in Ajman (video)

Een grote markt in Ajman nabij Dubai is woensdagavond in vlammen opgegaan.









Tal van brandweerlieden en hulpdiensten proberen het enorme vuur onder controle te krijgen, is te zien op beelden op sociale netwerken. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.

De markt ligt aan een drukke verkeersader waar honderden automobilisten dagelijks gebruik van maken. Ajman ligt pal boven Dubai, er wonen een half miljoen mensen.

Een enorme vuurzee verspreidt zich over de stad in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Uit de populaire markthal kwamen tal van harde knallen. Zwarte rook trok over de stad.