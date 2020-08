GGD gaat reizigers uit risicolanden controleren op quarantaine

De GGD gaat telefonisch controleren of reizigers die terugkomen uit landen met een oranje reisadvies twee weken in quarantaine gaan.

Dat maakte zorgminister Hugo de Jonge bekend tijdens een persconferentie met minister-president Mark Rutte over het coronavirus.

Vorige week besloot het kabinet dat reizigers niet verplicht twee weken in thuisquarantaine moeten wanneer zij terugkomen uit landen met het reisadvies code oranje. Wel werd hun dringend verzocht twee weken in thuisisolatie te blijven.

Reizigers weten dat volgens De Jonge al voordat zij vertrekken. "Je moet wel onder een steen hebben gelegen om niet te weten dat je in thuisquarantaine moet als je in een land met een oranje of rood reisadvies bent geweest." Ook bij aankomst in Nederland worden mensen direct gewezen op het quarantaineadvies.



Niet afdwingen, maar eigen verantwoordelijkheid nemen

De Jonge benadrukt dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is om dat dringende advies op te volgen. Hij ziet er geen heil in dat "met de arm der wet" af te dwingen. Wel denkt hij dat een extra telefoontje van de GGD weigeraars alsnog op andere gedachten kan brengen. "Dat helpt, daar ben ik van overtuigd."

Om te zorgen dat terugkeerders zich makkelijk kunnen laten testen, wordt bij Schiphol een teststraat ingericht. Ook daar geldt het principe van vrijwilligheid. Het is volgens De Jonge juridisch niet haalbaar om mensen te dwingen zich te laten testen op basis van hun reisbestemming. Dat kan hooguit bij een "reële verdenking" dat zij daadwerkelijk besmet zijn.

