Amerikaanse aanklager bindt strijd aan met machtige vuurwapenorganisatie NRA

Amerikaanse aanklagers binden de strijd aan met de organisatie die een groot verdediger is van wapenbezit voor Amerikaanse burgers, de politiek invloedrijke National Rifle Association (NRA).

De kwestie is financieel wanbeheer. De aanklager van de staat New York, Letitia James, streeft naar een ontbinding van de NRA, de grootste en machtigste wapenlobby in de Verenigde Staten. Leiders van de roemruchte organisatie sluisden miljoenen dollars weg voor persoonlijk gebruik en om voormalige medewerkers te laten zwijgen of loyaal te laten zijn, aldus James na 18 maanden onderzoek. Ze spreekt over jarenlange fraude en misbruik. NRA-leider Wayne LaPierre en anderen gebruikten de organisatie als hun eigen spaarvarken, stelde de aanklager.

Ze betaalden met geld uit de kas familiereizen naar de Bahama's, privévliegtuigen en dure maaltijden. In drie jaar werd er 64 miljoen dollar doorheen gejaagd. De non-profitorganisatie had een overschot, maar kampt nu met een tekort.

Bitter gevecht

De aanklager is van de Democratische partij, de rivaal van de Republikeinen van president Trump. Waarnemers voorzien een bitter gevecht. De NRA, die Trump fanatiek ondersteunt, wordt door conservatieven vereerd als een voorvechter van het Amerikaanse grondwettelijke recht om wapens te houden en te dragen. De tegenstanders zien de NRA als symbool van ongebreideld wapengeweld, waardoor elk jaar talloze slachtoffers vallen.



Tegelijkertijd met die in New York kondigde een aanklager in de hoofdstad Washington stappen aan tegen de NRA wegens financieel gerommel. De organisatie heeft haar hoofdkantoor in de buurt, en is in New York geregistreerd.

In een eerste reactie op de aanklachten moedigde president Trump de NRA aan naar Texas te verhuizen.

De aanklager in New York slaagde er vorig jaar in een stichting van Trump tot ontbinding te dwingen.

