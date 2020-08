Marokko stuurt 8 vliegtuigen met hulpgoederen naar Libanon

De meldt de Marokkaanse ambassade in Beiroet vandaag. De hulpgoederen zijn onder meer bedoeld voor de eerste behoeften, medicijnen, medische uitrusting en voedingsmiddelen.





Er wordt nog onderzoek gedaan naar de aanleiding van de explosies. Naar verluidt lag er 2700 ton ammoniumnitraat, dat zeer explosief is, in een loods opgeslagen. Deze stof, die onder meer gebruikt wordt in kunstmest, is ook vaak gebruikt bij terroristische aanslagen.