Tanger: Honderden coronapatiënten verruilen ziekenhuisbed voor thuisisolatie

Zorgdiensten en lokale autoriteiten in Tanger zijn begonnen met de implementatie van het nieuwe behandelprotocol

Volgens het nieuwe protocol kunnen patiënten na zeven dagen naar huis om de verplichte quarantaine-periode van zeven dagen thuis uit te zitten. Het gaat om patiënten die lichte symptomen vertonen, zo meldt het Ministerie van Volksgezondheid donderdag.





Zo'n 350 coronapatiënten die waren opgenomen in het veldhospitaal in Forêt Diplomatique (Ghaba d'Americain) in Tanger werden vandaag met bussen naar huis gebracht. De maatregel is bedoeld om de overbelaste zorgsector in de regio te ontlasten. Door de recente toename van het aantal dagelijkse besmettingen is de capaciteit van ziekenhuizen in de regio overbezet.





Patiënten die tot risicogrepen behoren, zoals chronisch zieken en 65-plussers, zijn uitgesloten van de thuisquarantaine en moeten de behandeling in het ziekenhuis uitzitten.

