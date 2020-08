Marokko: Kritiek op intrekken verlof zorgpersoneel, stakingen niet uitgesloten

Het overleg tussen de Minister van Volksgezondheid, Khalid Ait Taleb en een delegatie van de vakbond (UMT) liep op niks uit

De bijeenkomst woensdag in Rabat was bedoeld om een oplossing te vinden voor de recente opschorting van het verlof voor zorgpersoneel in Marokko. De vakbond en de zorgminister staan in de onderhandelingen lijnrecht tegenover elkaar.

Desalniettemin werd volgens de woordvoerder van de vakbond, Miloudi Moukharik, een stevige boodschap gezonden aan de zorgminister. "De strijd van de medische professie zal voortduren".





Minister Ait Taleb kondigde begin deze week aan dat het verlof van de ruim 70.000 zorgmedewerkers in het land per direct is opgeschort. Personeel dat op vakantie was had 48 uur de tijd om de werkzaamheden te hervatten.





UMT heeft aangekondigd met haar leden in beraad te gaan en binnenkort met een reactie te komen. Het gebruik van andere vormen van protest is niet uitgesloten, Moukharik hint daarmee op een mogelijke staking van het zorgpersoneel.

