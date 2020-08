Amsterdam bereidt zich voor op druk zomers weekend

Vanwege het zomerse weer treft Amsterdam dit weekend weer een aantal extra maatregelen om de drukte te spreiden in parken en op zwemplaatsen.

Zo komen er vanaf vrijdag hekken bij een aantal populaire plekken, zoals het nieuwe park Somerlust aan de Amstel, de Bogortuin op het Java-eiland en Park Schinkeleilanden achter het Olympisch Stadion. Beveiligers houden een oogje in het zeil en sluiten bij te veel mensen de hekken. In Park Schinkeleilanden zijn ook geen fietsers welkom.Ook voor het Vondelpark gelden extra regels. Zo is een aantal ingangen dicht. In totaal blijven zes toegangen open, onder meer aan de uiteinden op de Stadhouderskade en de Amstelveenseweg.De parken en zwemplekken in de stad bleken al eerder een populair toevluchtsoord op warme dagen, waardoor het te druk werd en mensen geen 1,5 meter afstand konden houden.Op een kaartje op internet is te zien waar het druk en waar het rustig is in de stad.