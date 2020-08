Meer dan een miljoen coronabesmettingen in Afrika

buitenland 7 aug 9:24

In Afrika zijn meer dan een miljoen mensen besmet met het coronavirus, waarvan meer dan de helft is geregistreerd in Zuid-Afrika.





Het Afrikaanse continent lijkt een van de minst getroffen, alleen Oceanië registreerde een lager aantal gevallen. Maar het aantal gediagnosticeerde gevallen weerspiegelt waarschijnlijk slechts een fractie van het werkelijke aantal infecties. Veel Afrikaanse landen beschikken over slechte gezondheidszorg en beperkte screeningcapaciteit.



Dat blijkt uit een telling van persbureau AFP. Zuid-Afrika is verreweg het zwaarst getroffen. 538.184 inwoners zijn geïnfecteerd, 9604 van hen zijn aan de gevolgen daarvan overleden. Het land neemt qua besmettingen wereldwijd plek vijf in. In Egypte zijn bijna 95.000 besmettingen, Nigeria telt er ongeveer 45.000. Wereldwijd zijn in totaal bijna 19 miljoen coronagevallen geregistreerd. De pandemie heeft meer dan 709.000 mensen gedood.