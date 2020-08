Zoeken naar overlevenden tussen puin Beiroet voortgezet

Drie dagen na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet zoeken reddingswerkers en militairen verder naar overlevenden in de puinhopen.

Met hijskranen en bulldozers wordt puin verwijderd. Er zijn uit verscheidene landen, inclusief Nederland , gespecialiseerde reddingswerkers en honden ingezet.Voor zover bekend zijn er tot dusver geen overlevenden gevonden, enkel lichaamsdelen. Ongeveer honderd mensen worden vermist. De ramp heeft de woede over de slepende politieke en economische crisis opgezweept. In de nacht van donderdag op vrijdag raakten mensen die het aftreden van de regering eisten slaags met de politie . Er zijn meerdere betogers opgepakt. De demonstranten riepen onder meer dat de regering ook bij deze ramp faalt en dat daarom de hulp voor overlevenden in het puin te laat komt.Door de enorme ontploffing van een opslagplaats waar veel explosief ammoniumnitraat was opgeslagen zijn circa 150 doden gevallen en 5000 mensen gewond geraakt. De schade in en rond de haven is kolossaal en beloopt in de miljarden euro's. Honderdduizenden mensen zijn dakloos geworden.