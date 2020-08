Voedselhulp voor Libanon na explosie Beiroet

Na de catastrofale explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet worden graan en voedselpakketten naar het getroffen land gestuurd.

De ontploffing verwoestte de haven. Ook ging een groot deel van de graanvoorraad van Libanon verloren, waardoor voedseltekorten dreigen. Het Wereldvoedselprogramma (WFP), een hulporganisatie van de Verenigde Naties (VN), kondigt aan tarwebloem en graan te willen sturen. Ook is het de bedoeling dat duizenden gedupeerde families voedselpakketten krijgen. Marokko stuurde donderdag acht vliegtuigen met hulpgoederen bestaande uit medicijnen, medische hulpmiddelen en voeding.Een aanzienlijk deel van de Libanese bevolking kampte al met problemen door de slechte economische situatie en de gevolgen van het coronavirus. Het WFP vreest dat door de gevolgen van de ramp de toch al "grimmige" voedselvoorziening verder verslechtert.Andere VN-organisaties noemen de situatie "echt verschrikkelijk". Ziekenhuizen en scholen zijn zwaar beschadigd. Bij honderdduizenden inwoners zitten er geen ramen meer in de woning. Een deel van de huizen is onbewoonbaar geworden. De behoefte aan noodonderdak is enorm, aldus de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.