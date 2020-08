Reisverzekering dekt claims vanwege coronavirus niet altijd

Een reis- en annuleringsverzekering dekt claims vanwege het coronavirus niet altijd. Daarvoor waarschuwt het financiële klachteninstituut Kifid.

© ANP 2020

Bij de organisatie kwamen afgelopen tijd veel klachten binnen over doorlopende reis- en annuleringsverzekeringen in relatie tot de virusuitbraak. In drie daarvan heeft de geschillencommissie van Kifid geconcludeerd dat de geclaimde annuleringskosten of extra reis- en verblijfkosten niet gedekt waren volgens de geldende verzekeringsvoorwaarden.Een van die zaken betrof een man wiens terugvlucht vanuit Marokko naar Nederland werd geannuleerd. De man moest daardoor langer in Marokko blijven. Hij claimt tevergeefs de extra verblijfkosten op zijn doorlopende reis- en annuleringsverzekering bij Univé. In de verzekeringsvoorwaarden stond dat dergelijke kosten zouden worden gedekt bij natuurgeweld en stakingen. Maar een viruspandemie is geen natuurgeweld, oordeelt de geschillencommissie.