Marokko gestart met repatriëren onderdanen uit Libanon

Dat heeft de Marokkaanse ambassade in Libanon donderdag aangekondigd. Reizigers dienen wel voor vertrek een PCR-test van maximaal 48 uur te overhandigen.

Dinsdag ontplofte in de haven een loods waar 2750 ton van het explosieve ammoniumnitraat lag. Er waren twee explosies kort na elkaar. De ramp heeft zeker 155 doden en 5000 gewonden veroorzaakt. De schade in en rond de haven is kolossaal en beloopt in de miljarden euro's.Honderdduizenden mensen zijn dakloos geworden en er dreigen onder meer tekorten aan graan. Het land verkeerde voor de ramp al in een slepende economische en politieke crisis die dit jaar nog dramatischer is geworden door de uitbraak van het coronavirus.