Marokko: Ook deelnemers kerkdienst verplicht een mondkapje te dragen

Aartsbisschop Cristóbal Lopez Romero in Rabat heeft christenen in Marokko er aan herinnerd dat ook personen die de mis bijwonen het verplichte mondkapje moeten dragen.

Dat heeft de Spaanse kardinaal vrijdag gezegd in een verklaring op de website Vatican News. De herinnering van de aartsbisschop is een reactie op het nieuws van een non die besmet raakte met het longvirus COVID-19. De vrouw is werkzaam bij een kerk in Fez.

De kardinaal onderstreepte wel dat de non het longvirus opliep tijdens werkzaamheden in een regionaal ziekenhuis waarin veel coronapatiënten zijn opgevangen.

De aartsbisschop van Rabat bevestigde dat ook kerken in Marokko zich zullen aanpassen aan de richtlijnen zoals die zijn opgesteld door de Marokkaanse regering. "Een mis bijwonen zonder mondmasker is onaanvaardbaar", waarschuwde kardinaal Romero.



Gebedshuizen in Marokko zijn sinds 15 juli weer open voor publiek. De gebedsdiensten mochten worden hervat onder strikte naleving van maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het dragen van een mondkapje en het houden van sociale afstand is verplicht. Lokale commissies houden toezicht op de naleving van de preventieve maatregelen.

