Marokko bouwt militair veldhospitaal in Beiroet

De inzet vanuit Marokko is bedoeld om het Libanese volk te helpen nu het land worstelt met de nasleep van de recente explosie in de haven van Beiroet

Koning Mohammed VI had woensdag opdracht gegeven tot de bouw van het veldhospitaal. Het ziekenhuis zal worden geleid door Dr. Chagar Kacem en wordt bemand door 100 medische professionals, waaronder 14 artsen die gespecialiseerd zijn in reanimatie, chirurgie, trauma, KNO, oogheelkunde, brandwonden, neurochirurgie en kindergeneeskunde.

Dinsdag ontplofte in de haven een loods waar 2750 ton van het explosieve ammoniumnitraat lag. Er waren twee explosies kort na elkaar. De ramp heeft zeker 155 doden en 5000 gewonden veroorzaakt. De schade in en rond de haven is kolossaal en beloopt in de miljarden euro's.

Het noodziekenhuis omvat operatiekamers, radiologie- en sterilisatie-eenheden, evenals een farmaceutische eenheid. Tot dusver zijn acht vliegtuigen met medische en humanitaire noodhulp vanuit Marokko naar Libanon gestuurd. In een persverklaring zei Kacem dat het noodziekenhuis de hulpdiensten zal ondersteunen bij het verzorgen van de ruim 5.000 gewonden.



Honderdduizenden mensen zijn dakloos geworden en er dreigen onder meer tekorten aan graan. Het land verkeerde voor de ramp al in een slepende economische en politieke crisis die dit jaar nog dramatischer is geworden door de uitbraak van het coronavirus.

De ontploffing verwoestte de haven. Ook ging een groot deel van de graanvoorraad van Libanon verloren, waardoor voedseltekorten dreigen.



Het Wereldvoedselprogramma (WFP), een hulporganisatie van de Verenigde Naties (VN), kondigt aan tarwebloem en graan te willen sturen. Ook is het de bedoeling dat duizenden gedupeerde families voedselpakketten krijgen.

Drie dagen na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet zoeken reddingswerkers en militairen verder naar overlevenden in de puinhopen. Met hijskranen en bulldozers wordt puin verwijderd. Er zijn uit verscheidene landen, inclusief Nederland, gespecialiseerde reddingswerkers en honden ingezet.

De Libanese regering zet haar strafrechtelijk onderzoek naar de explosie voort nadat de autoriteiten 16 haven- en douaneambtenaren hadden aangehouden voor verhoor. Libanon onderzoekt ook buitenlandse betrokkenheid bij de explosie.

